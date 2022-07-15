İlklerle dolu ziyaret! ABD Başkanı Joe Biden Suudi Arabistan’ta

8- Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a beklenen ziyareti gerçekleşiyor

ABD Başkanı Joe Biden ise yönetime geldiği Ocak 2021'den bu yana Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Cidde'ye geçecek Biden'ın, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün katılacağı bir zirveye katılacak.

Biden, geçen hafta Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, kendisinin İsrail'den Cidde'ye uçakla seyahat eden ilk ABD Başkanı olacağını belirtti.

Orta Doğu'daki istikrar ve güvenliğin artırılmasını umduğunu vurgulayan Biden, "Gelecek hafta, 11 Eylül saldırılarından bu yana bölgede çatışma görevinde bir ABD askeri olmadan Orta Doğu'yu ziyaret eden ilk başkan olacağım. Bu durumu böyle korumayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olduğu süre zarfında Suudi Arabistan'ı 2 kez ziyaret etmişti.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği verilerine göre, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi 1933 yılına dayanıyor. ABD, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 1944 yılında açtığı büyükelçiliğini ise 1984 yılında Riyad'a taşıdı. ABD'nin halihazırda Cidde ve Zahran'da olmak üzere Suudi Arabistan'da 2 konsolosluğu bulunuyor.