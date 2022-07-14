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İtalya Başbakanı Mario Draghi'den "istifa" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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İtalya Başbakanı Mario Draghi’den istifa kararı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu akşam Cumhurbaşkanı’na istifasını sunacağını duyurdu.

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