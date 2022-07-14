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Biden'dan İsrail ziyaretinde 'İrlanda' vurgusu: Kalpte ve ruhta birleştik

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Biden’dan İsrail ziyaretinde ’İrlanda’ vurgusu: Kalpte ve ruhta birleştik

ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. İsrail'den Onur Nişanı alan Biden, 'ortak İrlanda köklerine' vurgu yaparak Herzog'a, "Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik." diyerek teşekkür etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda Biden ile görüştü.

İSRAİL'DEN BIDEN'A ONUR NİŞANI

Herzog, ABD Başkanı Biden'a törenle "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti.

ZİYARETE DAMGA VURAN 'İRLANDA' DETAYI

Konuttaki ziyaretçi defterini imzalayan Biden ise şu satırları kaleme aldı:

"Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek adına ailenle birlikte yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Bu, büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalının yapacağı şeydir. Tanrı seni korusun... Joe."

ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de ABD BAŞKANI JOE BİDEN İSRAİL'DE

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