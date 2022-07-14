Biden'dan İsrail ziyaretinde 'İrlanda' vurgusu: Kalpte ve ruhta birleştik
DÜNYA AA
ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. İsrail'den Onur Nişanı alan Biden, 'ortak İrlanda köklerine' vurgu yaparak Herzog'a, "Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik." diyerek teşekkür etti.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda Biden ile görüştü.
İSRAİL'DEN BIDEN'A ONUR NİŞANI
Herzog, ABD Başkanı Biden'a törenle "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti.
ZİYARETE DAMGA VURAN 'İRLANDA' DETAYI
Konuttaki ziyaretçi defterini imzalayan Biden ise şu satırları kaleme aldı:
"Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek adına ailenle birlikte yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Bu, büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalının yapacağı şeydir. Tanrı seni korusun... Joe."
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