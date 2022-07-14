Biden’dan İsrail ziyaretinde ’İrlanda’ vurgusu: Kalpte ve ruhta birleştik

ZİYARETE DAMGA VURAN 'İRLANDA' DETAYI

Konuttaki ziyaretçi defterini imzalayan Biden ise şu satırları kaleme aldı:

"Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek adına ailenle birlikte yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden ortak İsrail sevgimize kadar, kalpte ve ruhta birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Bu, büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalının yapacağı şeydir. Tanrı seni korusun... Joe."