Arjantin’de korku dolu anlar! Denizin ortasında kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı
DÜNYA İHA
Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkçının kurtarılma anları böyle görüntülendi.
Kaptanın yardım çağrısı üzerine olay yerine Arjantin donanmasına ait bir kurtarma helikopteri sevk edildi.
Rahatsızlanan 47 yaşındaki balıkçı, helikopterden sarkıtılan sedye ile tekneden tahliye edildi.
Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Balıkçının sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.
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