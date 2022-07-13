İlk oylama bugün! İngiltere’de başbakanlık yarışı
Son dakika haberi... İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti’nin adaylarının belirlenmesi kapsamında ilk oylama bugün yapılacak.
Oylamada çıkacak sonuçlara göre iki ya da üç adayın elenebileceği ifade ediliyor. Yapılacak ikinci tur ve gerekirse 18 Temmuz'da üçüncü tur oylaması sonucunda elenenlerin ardından iki aday, Başbakanlık için yarışacak.
ADAYLAR KİM?
Başbakanlık yarışındaki adaylar arasında halihazırda hükümette görev yapan bakanlar da bulunuyor. İngiliz medyasının 'seçilme şansı yüksek' olarak değerlendirdiği aday, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.
Sunak'ın dışında Irak doğumlu Nadhim Zahawi, İngiliz siyasetinin tecrübeli ismi, eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylar arasında bulunuyor.
SUNAK VE TRUSS'A DESTEKLER AÇIKLANDI
İngiliz medyası, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın ve Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'ın Rishi Sunak'a destek verdiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Liz Truss'a ise Boris Johnson'a yakın isimlerden Kültür Bakanı Nadine Dorries ve Brexit'ten sorumlu Devlet Bakanı William Rees-Mogg desteğini açıkladı.
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