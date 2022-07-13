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Almanya'da personel krizi: 2 bin uçuş iptal edildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Almanya’da personel krizi: 2 bin uçuş iptal edildi

Almanya'da havalimanı personel sayısında yaşanan eksiklikler nedeniyle 2 bin uçuşun daha iptal edildiği açıklandı. Ülkenin ulusal havayolu şirketi Lutfhansa'dan yapılan duyuruda, uçuşların kısa mesafeli uçuşlar olduğu vurgulandı. Alman yetkililer, daha fazla uçuşun iptal edileceğini öngörüyor.

Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi.

LUFTHANSA'DAN AÇIKLAMA: KISA UÇUŞLARDI

Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.

DAHA FAZLA UÇUŞ İPTAL OLABİLİR

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

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Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.

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