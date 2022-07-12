BM raporu! "YPG-PKK çocukları silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor"

Raporda, terör örgütüne bağlı "İç Asayiş Güçleri"nin 43, YPG/PKK'nın ise 6 çocuğu hapsettiği kaydedilirken terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde, çoğu yabancı DEAŞ üyelerinin ailelerine ait 800'den fazla çocuğun, YGP/PKK tarafından tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Gücü" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Raporda, Suriye'de 45 okul ve hastanenin saldırıya maruz kaldığı belirtilirken bunlardan 26'sının Esed rejimi ve ona bağlı güçlerce gerçekleştirildiği, 12'sinin ise YPG/PKK terör örgütü ve ona bağlı gruplar tarafından düzenlendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Suriye'de 2021'de 20 okul ve hastanenin askeri amaçla kullanıldığına işaret edilen raporda, bunlardan 12'sinin terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldığı bilgisine yer verildi.