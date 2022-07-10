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Çin ve Pakistan'dan dev askeri tatbikat

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Çin ve Pakistan’dan dev askeri tatbikat

Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi. "Deniz Muhafızları-2" isimli dev tatbikatın dört 4 gün sürmesi bekleniyor.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki ülkenin donanma gemileri, "Deniz Muhafızları-2" adı verilen tatbikat için Şanghay şehrindeki askeri limandan demir aldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.

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Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

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