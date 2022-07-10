Çin ve Pakistan'dan dev askeri tatbikat
Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi. "Deniz Muhafızları-2" isimli dev tatbikatın dört 4 gün sürmesi bekleniyor.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki ülkenin donanma gemileri, "Deniz Muhafızları-2" adı verilen tatbikat için Şanghay şehrindeki askeri limandan demir aldı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.
Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.
4 GÜN SÜRECEK
4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?
- %42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli Temmuz'da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Ödeme tarihleri netleşti! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A, 4B zamlı Temmuz maaşları ayın kaçında ödenecek?
- KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri
- Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!
- Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?
- Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
- Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı