Çin ve Pakistan’dan dev askeri tatbikat

Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.