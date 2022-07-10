10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da hastanede yangın

SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da hastanede yangın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: İran’ın başkenti Tahran’da hastanede yangın

SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ: İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Resul Ekrem Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride mahsur kalan hastalar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA