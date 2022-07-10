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Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Berlin’de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Son dakika haberine göre Almanya'da ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve başörtüsünü yırttığı bildirildi. Polise de hakaret eden şahsın gözaltına alınıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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