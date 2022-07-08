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ABD'de motor arızası yapan uçak otoyola acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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ABD’de motor arızası yapan uçak otoyola acil iniş yaptı

Son dakika haberi... ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

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