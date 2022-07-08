ABD Başkanı Biden konuşmasının sonunda kendisi için bırakılan notları da okudu: Cümleyi tekrarla
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını elinde tutan Joe Biden, bir kez daha yaptığı hatayla gündeme geldi. Bugün gündeme ilişkin basın açıklaması yapan Biden, kendisi için yazılan, "Cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasına yönelik kararına tepki gösteren Biden, kürtaja erişim için yeni bir adım atarak, yayımladığı kararnameyle kürtaj ilaçlarına erişimi kolaylaştırdı.
Toplantıda, ABD gündemini yakından ilgilendiren gelişmeyi gölgede bırakacak bir gelişme yaşandı.
BIDEN'DAN YENİ POT: KENDİSİNE YAZILAN NOTU DA OKUDU
Tarihin en yaşlı ABD Başkanı olma unvanını elinde bulunduran Biden, danışmaları tarafından kendisi için yazılan, "Cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.
YARDIMCISININ BAKIŞLARI DEĞİŞTİ
Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in söz konusu anlardaki bakışlarındaki değişim sosyal medyada viral oldu.
BİRÇOK KEZ ALAY KONUSU OLDU
Biden, son olarak katıldığı bir etkinlikte bisiklet sürmüş, kendisine el sallayan Amerikalıların yanında durmak isterken bisikletten düşmüştü.
ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde, 'Amerika devletini' tanımlamaya çalışırken, dili dönmemişti.
Biden, geçtiğimiz yıl uçağa binerken merdivenlerden hızlıca çıkmaya çalışmış ve diz üstüne düşmüştü.
ELİNDEKİ NOT KAĞIDINI DA GÖSTERMİŞTİ
Biden, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir başka basın toplantısında ise, "Merhaba de", "Teşekkür et" gibi talimatlar içeren not kağıdını istemeden basın mensuplarına göstermişti.
Beyaz Saray, görüntülere ilişkin "standart bir format" açıklaması yapmıştı.
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