ABD Başkanı Biden konuşmasının sonunda kendisi için bırakılan notları da okudu: Cümleyi tekrarla

Toplantıda, ABD gündemini yakından ilgilendiren gelişmeyi gölgede bırakacak bir gelişme yaşandı.

BIDEN'DAN YENİ POT: KENDİSİNE YAZILAN NOTU DA OKUDU

Tarihin en yaşlı ABD Başkanı olma unvanını elinde bulunduran Biden, danışmaları tarafından kendisi için yazılan, "Cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.