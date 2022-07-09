ABD’yi sarsan olay! Balistik füze test sırasında infilak etti

Vandenberg üssü de bu yeni teknolojiyi nükleer mühimmat olmadan füze rutin olarak test ediyor.

Açıklamada, çarşamba günkü testte füzenin atmosfere geri dönüşünü sağlayan ve nükleer savaş başlığını taşıyacak "Mark 21A" parçasının da füzeye takılı olduğu belirtildi.