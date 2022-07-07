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Hollanda şoke oldu: Yapay kalp nakledilen ilk hasta öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Hollanda şoke oldu: Yapay kalp nakledilen ilk hasta öldü

Hollanda, geçtiğimiz yılın kasım ayında yapay kalp nakledilen 54 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Utrecht Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, yaşananların 'şoke edici' olduğu vurgulanırken, ölüm sebebinin araştırıldığı vurgulandı.

Hollanda'da, Kasım 2021'de yapay kalp nakledilen ilk hasta, ameliyattan 8 ay sonra hayatını kaybetti. Utrecht Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada ismi belirtilmeyen 54 yaşındaki erkek hastanın, Haziran 2022'de hayatını kaybettiği bildirildi.

'ŞOKE EDİCİ' ÖLÜMÜN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ameliyatla yapay kalp sahibi olan ilk hastanın ölümünün şoke edici olduğu kaydedilen açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Yapay kalp çalışmalarına sunduğu katkı sebebiyle hayatını kaybeden hastaya minnet duyulduğu ifade edilerek, söz konusu kişinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

ÜRETİCİ FİRMA MÜFETTİŞLİĞE BAŞVURDU

Hollanda kamu yayın kurumu NOS'un aktardığına göre yapay kalp üreticisi Carmat firması, ölümün araştırılması için Hollanda Sağlık Bakımı ve Gençlik Müfettişliğine başvurdu.

"YAPAY KALP NAKLİ ORTALAM 164 GÜN YAŞATIYOR"

Fransız firmanın, 2013'ten bu yana, tedavi şansı kalmayan hastalar için yapay kalp ürettiği belirtildi.

Dünyada yapay kalp nakledilen ilk dört hastanın, ameliyattan sonra ortalama 164 gün yaşadığına değinilen haberde, bu sürenin daha sonra ortalama 216 güne çıktığı bildirildi.

"ÖLÜM BEKLENMEYEN BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Haberde, Hollandalı hastanın yapay kalp nakli ameliyatından 240 gün sonra ölmesinin beklenmeyen bir şey olmadığına dikkat çekildi.

Hollanda'nın yanı sıra ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Kazakistan'da da yapay kalp nakli ameliyatları yapıldığı belirtildi.

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