Hollanda şoke oldu: Yapay kalp nakledilen ilk hasta öldü

'ŞOKE EDİCİ' ÖLÜMÜN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ameliyatla yapay kalp sahibi olan ilk hastanın ölümünün şoke edici olduğu kaydedilen açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Yapay kalp çalışmalarına sunduğu katkı sebebiyle hayatını kaybeden hastaya minnet duyulduğu ifade edilerek, söz konusu kişinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

ÜRETİCİ FİRMA MÜFETTİŞLİĞE BAŞVURDU

Hollanda kamu yayın kurumu NOS'un aktardığına göre yapay kalp üreticisi Carmat firması, ölümün araştırılması için Hollanda Sağlık Bakımı ve Gençlik Müfettişliğine başvurdu.