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ABD, Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkaracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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ABD, Afganistan’ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkaracak

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

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