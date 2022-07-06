Bayraktar'dan Litvanya'ya TB2 jesti! Binlerce kişi görmek için akın etti
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya hediye etiği Bayraktar TB2 için teslim töreni düzenlendi. Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satın almak için 3 gün içinde 6 milyon avro toplayan Litvanya halkına jest yapan Bayraktar'dan yapılan açıklamada "Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." denildi.
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.
LİTVANYA İLE DAYANIŞMA
Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.
ŞÜKRAN VE HAYRANLIK HİSSEDİYORUZ
Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.
Büyükelçi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak niteledi.
"BAYRAKTAR'IN ARMAĞANIDIR"
Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Bayraktar'ın armağanıdır" yazıyor.
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