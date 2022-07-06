06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya doğal gazı kesecek mi? AB acil durum planını devreye sokuyor! Tarih verildi...

Rusya doğal gazı kesecek mi? AB acil durum planını devreye sokuyor! Tarih verildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Rusya doğal gazı kesecek mi? AB acil durum planını devreye sokuyor! Tarih verildi...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinin Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olması gerektiğini söylerken, konuya ilişkin acil durum planının devreye alınacağının altını çizdi. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'nın doğal gazı tümüyle kesmesi ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

BÜYÜK FARK YARATIYOR İDDİASI

Von der Leyen, Fransa'nın Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumlarının yapıldığı Strazburg kentinde basın toplantısında konuştu.

Enerji tedarikine değinen von der Leyen, "Gaz tedarikimizi her şeyden önce Rusya'dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendiriyoruz. Çabalarımız şimdiden büyük bir fark yaratıyor." dedi.

RUS GAZININ TAMAMEN KESİLMESİNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Mart ayından bu yana, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan küresel LNG ihracatının 2021 yılına göre yüzde 75 arttığını söyleyen von der Leyen, ABD'den AB'ye LNG ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ifade etti.

Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." diye konuştu.

ACİL DURUM PLANI DEVREYE GİRİYOR

Halihazırda kesintilerden etkilenen AB ülkesi sayısının 12 olduğunu belirten von der Leyen, bu nedenle ay ortasında bir acil durum planı açıklayacaklarını yineledi.

Von der Leyen, "Tümüyle bir kesinti durumunda gazın en çok ihtiyaç duyulan yere akmasını sağlamalıyız. Avrupa dayanışmasına sahip olmalı, ortak pazarı korumalıyız." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA