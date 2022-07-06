Rusya doğal gazı kesecek mi? AB acil durum planını devreye sokuyor! Tarih verildi...

RUS GAZININ TAMAMEN KESİLMESİNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Mart ayından bu yana, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan küresel LNG ihracatının 2021 yılına göre yüzde 75 arttığını söyleyen von der Leyen, ABD'den AB'ye LNG ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ifade etti.

Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." diye konuştu.