Dubai-Avustralya seferini yapan uçak delik çıktı! 14 saat boyunca böyle uçmuşlar

"GÜRÜLTÜLÜ BİR PATLAMA OLDU"

Güvenli bir şekilde inen uçaktaki hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Konuyla ilgili konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminde hissettik. Kabin ekibi sakin bir şekilde motor ve kanatları kontrol etti" sözlerine yer verdi.