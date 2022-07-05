Dubai-Avustralya seferini yapan uçak delik çıktı! 14 saat boyunca böyle uçmuşlar
Dubai-Avustralya uçuşunu gerçekleştiren bir uçak, havada hareket halindeyken şiddetli bir patlama sesiyle yankılandı. Bu durumun lastik inmesi olduğunu düşünen ekip, 14 saatlik uçuşu bitirdi. İniş yapıldığında da uçağın yan kısmında kocaman bir delik olduğu görüldü.
Dubai'den kalkış yapan bir uçak, kalkıştan bir müddet sonra oldukça yüksek bir ses çıkardı. Bu durumun bir lastik patlaması olduğunu düşünen pilotlar durumun acil olmadığını sandı.
GİZEMLİ BİR DELİK BULUNDU
Ancak Avustralya'ya inişte korkunç bir sürprizle karşılaşıldı. Uçağın yan tarafında gizemli bir delik bulundu.
"GÜRÜLTÜLÜ BİR PATLAMA OLDU"
Güvenli bir şekilde inen uçaktaki hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Konuyla ilgili konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminde hissettik. Kabin ekibi sakin bir şekilde motor ve kanatları kontrol etti" sözlerine yer verdi.
Yolcular kabin ekibinin sakin tavırlarının kendilerini rahatlattığını dile getirdi.
"HEPSİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Yapılan açıklamada, "1 Temmuz'da Dubai'den Brisnae'e uçan EK430 sefer sayılı uçak, teknik bir arıza yaşadı. Uçak Brisbane'e güvenli olarak indi ve yolcularımızın hepsinin sağlık durumu iyi. Uçak değerlendirme için Brisbane'de kalacak. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği bizim için öncelikli" dedi.
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