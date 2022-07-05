İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den skandal hareket! Tepkilerin hedefi oldu

İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in başkent Madrid'teki sokak gezisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Bölgedeki halkla bir araya gelen Sanchez, siyahi bir kadınla gülümseyerek el sıkıştıktan sonra arkasını dönerek ellerini silkti. Pedro Sanchez'in bu hareketi uluslararası basında büyük tepkiye neden oldu.