İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den skandal hareket! Tepkilerin hedefi oldu
Madrid sokaklarında dolaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, skandal bir harekete imza attı. Vatandaşlar selamlaşan Sanchez, halkla tokalaştığı sırada yaptığı hareketle tepkilerin odağı oldu.
İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in başkent Madrid'teki sokak gezisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Bölgedeki halkla bir araya gelen Sanchez, siyahi bir kadınla gülümseyerek el sıkıştıktan sonra arkasını dönerek ellerini silkti. Pedro Sanchez'in bu hareketi uluslararası basında büyük tepkiye neden oldu.
İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in hareketi özellikle insan hakları savunucularının tepkisiyle karşılaştı. Bu hareketin ırkçılığı tetikleyebileceğini dile getiren insan hakları savunucuları daha sonraki dönemde ülkede büyük problemlerin çıkabileceğine işaret etti.
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