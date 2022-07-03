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Avusturyalı bakanlar Türkiye'ye geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Avusturyalı bakanlar Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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