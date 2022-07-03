Son dakika: Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırı sonrası bir şüphelinin yakalandığını aktaran Thomasse, bu kişinin 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğunu, terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını aktardı.
Thomasse, polisin incelemelerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, saldırganın tek kişi olduğu netlik kazanıncaya kadar bölgede üst düzey önlemlerin devam edeceğini kaydetti.
"SALDIRGAN, KALABALIĞA DOĞRU ATEŞ EDİYORDU"
Danimarka BT gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.
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