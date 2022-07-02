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Son dakika: İran'da 6,1 şiddetinde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika: İran’da 6,1 şiddetinde deprem!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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