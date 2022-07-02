02 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: İran'da 6,1 şiddetinde deprem!
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.