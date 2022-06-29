Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras'tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor." dedi. Çipras ayrıca, "Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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