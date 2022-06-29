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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras'tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor." dedi. Çipras ayrıca, "Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 11:07
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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras’tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Brüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi.

Çipras, söylem düzeyinde artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "Bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte." yorumunu yaptı.

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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras’tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullandı.

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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras’tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

"DİYALOG KANALLARI AÇIK OLMALI"

Çipras, kendisinin 4,5 yıllık başbakanlığı süresince de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zor zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık. Yunan tarafı olarak bunun için çalışıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras’tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olduğunu iddia eden Çipras, hükümetin diyalog kanallarının açık kalması için aktif bir yol izlememesini "ihmalkarlık" olarak nitelendirdi.

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Ülkesini sert sözlerle eleştiren Aleksis Çipras’tan Türkiye itirafı: Yunanistan bir piyon

Çipras, Miçotakis'in mart ayındaki İstanbul ziyaretinin ardından sakin bir yaz beklentisinin büyük bir gerginliğe dönüşmesinin açıklanamaz olduğunun altını çizerek, mevcut iletişimsizliğin tehlike doğurabileceğine işaret etti.