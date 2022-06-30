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Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası’ndan çektik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası’ndan çektik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin görevlerini tamamladığı için Yılan Adası’ndan çekildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Karadeniz kıyısını hala mayınlardan temizleyen Ukrayna tarafının bu konuda adım atması gerektiğini" vurguladı.

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