İngiltere’den Rusya’ya karşı flaş adım: Askeri uzmanları Bosna’ya yolluyorlar

"PUTİN'İN İSTİKRARI BALTALAMA GİRİŞİMİ"

Bu planların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bosna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve istikrarını baltalama girişiminin bir parçası olarak, Moskova tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"NATO Saraybosna Karargahı'nın talebi üzerine, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini desteklemek ve eğitmek için bir karşı dezenformasyon uzmanı ve bir sivil stratejik savunma danışmanı görevlendirilecek. Karşı dezenformasyon uzmanı, NATO Karargahını ve Bosna Hersek'in kötü niyetli etkilere direnme yeteneğini güçlendirecek ve Rusya'nın, diğer ülkelerde ve bölgede güvensizlik tohumları ekme ve demokrasiyi baltalama çabalarının engellenmesine yardımcı olacak. Yeni stratejik savunma danışmanı, ülkedeki savunma reformunu destekleyerek, NATO standardına yükseltilmiş modern, temsili silahlı kuvvetler geliştirmelerine yardımcı olacak."