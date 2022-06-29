Vladimir Putin'i kızdıracak sözler! İngiltere'den "kısa boy sendromlu bir deli" açıklaması

KISA BOY SENDROMLU BİR DELİ



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "kısa boy sendromu" olan bir "deli" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Wallace yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in kendisi ve dünya hakkındaki görüşünün, kısa boylu bir adam sendromu ve maço bakış açısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Wallace, "Ama bence buradaki asıl zorluk, Rus sisteminin bir şekilde bazı devletlerin diğerlerinden daha az hakları olduğu ve haklarının sayılmadığı görüşüne sahip olmasıdır. Kendilerini yeni bir tarihe yerleştirmek istiyorlarsa, bunu yapmanın yolunun şiddet ve istila olduğunu düşünüyorlar. Ve bence bu endişelenecek bir şey" dedi.