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ABD'nin ilk siyahi kadın yargıcı göreve başladı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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ABD’nin ilk siyahi kadın yargıcı göreve başladı

ABD tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı olma unvanını elde eden Ketanji Brown-Jackson, bugün göreve başladı.

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