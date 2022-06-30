SON DAKİKA: Ukrayna’dan Donetsk ve Luhansk’ı tanıyan Suriye’ye yaptırım! Tüm ilişkiler kesildi

"UKRAYNA, SURİYE İLE TÜM İLİŞKİLERİ KESTİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile tüm ilişkilerin kesildiği resmi olarak duyurularak, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde geçici olarak işgal edilen bölgelerin sözde 'bağımsızlığını' tanıma kararını şiddetle kınıyor. Bu kararı Ukrayna'ya karşı dostça olmayan bir eylem, devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal ve Ukrayna hukukunun, BM Sözleşmesinin ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak görüyoruz. Suriye rejiminin, Kremlin küratörlerinin emriyle Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgalci yönetimlerine sahte bir öznellik kazandırmaya çalıştığına şüphe yok" denildi.