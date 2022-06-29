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OECD: Türkiye'nin başarıları bölgeye ilham olmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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OECD: Türkiye’nin başarıları bölgeye ilham olmalı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini ifade etti.

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