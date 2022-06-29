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Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Her zamankinden daha bağlıyız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Macron’dan Başkan Erdoğan paylaşımı: Her zamankinden daha bağlıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi'nde görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, 'birlik' mesajı verdi.

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