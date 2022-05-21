Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika... İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü.
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