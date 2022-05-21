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Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü: 2 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: İstanbul Beşiktaş’ta lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü: 2 ağır yaralı

Son dakika... İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde lüks bir restoranın istinat duvarı çöktü.

Duvarın altında kalan yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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