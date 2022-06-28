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İki kadının bavulundan çıkanlar şoke etti: Tam 109 tane

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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İki kadının bavulundan çıkanlar şoke etti: Tam 109 tane

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 canlı hayvan taşıyan iki kadın yakalandı. Olay yerine çağrılan yaban hayatı görevlileri iki bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, polis iki kadının kaçakçılık suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

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