Maradona'nın sağlık ekibi ihmal sebebiyle yargılanacak
DÜNYA AA
Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın hayatını kaybetmesine ihmali olduğu sebebiyle 8 sağlık personeli yargılanacak. Sağlıkçılar, "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.
"KUSURLU CİNAYET"
Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.
"KADERİNE TERK EDİLDİĞİ"
20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna varmıştı.
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