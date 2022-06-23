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Maradona'nın sağlık ekibi ihmal sebebiyle yargılanacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Maradona’nın sağlık ekibi ihmal sebebiyle yargılanacak

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın hayatını kaybetmesine ihmali olduğu sebebiyle 8 sağlık personeli yargılanacak. Sağlıkçılar, "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.

Arjantin adli makamları, Maradona'nın 2 sene önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide "eksiklikler ve usulsüzlükler" olduğuna ilişkin raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.

"KUSURLU CİNAYET"

Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.

"KADERİNE TERK EDİLDİĞİ"

20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna varmıştı.

TEDAVİ EDİLMESİ HALİNDE…

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

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