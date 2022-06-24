24 Haziran 2022, Cuma
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KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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KKTC’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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