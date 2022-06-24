Her gün bir yeni Biden skandalı: Kopya kağıdı ile yakalandı

BIDEN BU YAŞANANLARA TEPKİLİ

NBC News'da geçen ay yayınlanan bir habere göre Biden danışmanlarına bu yapılanların onu baltaladığını ve yükselişini sağlayan özgünlüğünü bozduğundan şikâyet etti. Daha da ötesi bu yapılanlar Biden'ın başkanlığına zaten karşı olan Cumhuriyetçileri de etkiliyor ve Biden'a daha sert eleştirilerin gelmesine neden oluyor.

