Her gün bir yeni Biden skandalı: Kopya kağıdı ile yakalandı
ABD başkanlığına seçildiği günden beri ilerlemiş yaşı, gafları ve unutkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden bir kez daha dünya gündeminde. Katıldığı bir toplantıda eline verilen 'kopya' kâğıdıyla yakalanan ABD Başkanı bu görüntüsüyle sosyal medyanın da diline düştü.
ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir toplantıda elinde duran kâğıdı yanlışlıkla havaya kaldırdığında başına geleceklerden habersizdi.
"Roosevelt Odasına girin ve katılımcılara merhaba deyin" diye başlayan maddeler halinde yazılmış direktiflerin bulunduğu bu kâğıt bir kez daha Biden'ın toplum içinde, özellikle de önemli toplantılarda yapacakları ve yapmaması gerekenlerin danışmanları tarafından kendisine iletildiğinin bir diğer kanıtı oldu.
Gaflarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden'a özel olarak hazırlanan bu direktiflerde kendi koltuğuna oturması ve konuşmalarını ve yorumlarını kısa tutup 2 dakika ile sınırlandırması söyleniyor.
NOTU KALDIRINCA YAKALANDI!
Biden, ABD yönetiminin petrol şirketleriyle rekor gaz fiyatlarıyla mücadele konusunda sabah toplantısına katıldıktan sonra rüzgâr endüstrisi yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda belgeyi geriye doğru tuttuğunda bir fotoğrafçı bu anı belgeleyen fotoğrafı çekmeyi başardı.
Daktilo edilmiş notta muhabirler geldikten sonra "Kısa yorumlarda bulunacaksınız (2 dakika)" yazıyor.
Notta muhabirler ayrıldığında, "AFL-CIO Başkanı Liz Shuler'a bir soru soruyorsunuz" ve ardından "katılımcılara teşekkür EDİYORSUNUZ" ve "Ayrılıyorsunuz." yazıyor.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
Biden'ın bu tür toplantılarda personel notlarını kullanması, daha önce, örneğin geçen temmuzda bir yardımcının "Efendim, çenenizde bir şey var" diye başkanı uyarmasına benzetildi. Biden ayrıca bu notu gazetecilerin ve fotoğrafçıların karşısına çıkacak şekilde tuttu.
Biden'ın, mesajını kontrol etmeye çalışan personele, onu kontrol etmeden, beklenmedik kamuya açık ifadeleriyle çelişecekleri noktaya kadar sert davrandığı bildiriliyor.
Bu haberlere göre Biden, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle iktidardan uzaklaştırılması çağrısında bulunduğunda söylediklerini kastetmediğini söyledikten sonra personele kendisinin ABD Başkanı olduğunu hatırlattı.
BIDEN BU YAŞANANLARA TEPKİLİ
NBC News'da geçen ay yayınlanan bir habere göre Biden danışmanlarına bu yapılanların onu baltaladığını ve yükselişini sağlayan özgünlüğünü bozduğundan şikâyet etti. Daha da ötesi bu yapılanlar Biden'ın başkanlığına zaten karşı olan Cumhuriyetçileri de etkiliyor ve Biden'a daha sert eleştirilerin gelmesine neden oluyor.
Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından bir gün sonra, Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Ron Klain, CNN Beyaz Saray muhabiri John Harwood'un, Biden'ın sözlerinin "Disiplinde önemli bir düşüş" gösterdiğini belirten bir mesajını retweet etti .
Cumhuriyetçiler genellikle 79 yaşındaki başkanı zihinsel gerileme içinde olmakla suçluyor. Eski Başkan Donald Trump da 2020 seçimleri öncesinde Biden'ın bilişsel olarak "vurulduğunu" iddia etmişti.
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