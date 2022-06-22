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KKTC’deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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KKTC’deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) İskele’ye bağlı Kantara bölgesindeki Mersinlik köyünde sürmekte olan orman yangını, insansız hava aracı (İHA) üssünün olduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına geldi.

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