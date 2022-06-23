Türkiye tsunami riski altında! UNESCO’dan çarpıcı rapor! Süre verildi... İstanbul da listede

YILDA ORTALAMA 7 KEZ MEYDANA GELİYOR

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi. UNESCO açıklamasında Tsunamilerin, nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti. Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.