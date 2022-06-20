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Haberler Galeri 'Abdülhamid Han' gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

'Abdülhamid Han' gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken 25 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gurur duyan vatandaşlar karşısına kamp kurup, tatil yaptığı devasa gemiyi yoldan geçerken görenler de durup fotoğraf çektirmeden bölgeden ayrılmıyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:09
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’Abdülhamid Han’ gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor.

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’Abdülhamid Han’ gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 25 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.

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’Abdülhamid Han’ gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor.

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’Abdülhamid Han’ gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu muhteşem manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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’Abdülhamid Han’ gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü

Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de 'gurur' tablosunu izleyerek gününü geçiriyor.