20 Haziran 2022, Pazartesi
'Abdülhamid Han' gemisi 25 gün sonra göreve hazır! Filonun en güçlüsü
Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken 25 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gurur duyan vatandaşlar karşısına kamp kurup, tatil yaptığı devasa gemiyi yoldan geçerken görenler de durup fotoğraf çektirmeden bölgeden ayrılmıyor.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:09
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