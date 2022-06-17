SON DAKİKA: Ege’de Yunan provokasyonu görüntülendi! İşte silahlandırılmaması gereken Limni adasındaki askeri üs

18 ADAYI CEPHANELİK HALİNE GETİRDİ

Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen Atina, 18 adayı cephanelik haline getirirken, bazılarına havaalanı bile inşa etti.

Savaş uçakları yerleştirdi, Türkiye'ye potansiyel tehdit haline geldi. Bu konuda Yunanistan'a çok sayıda nota verildi.

LİMNİ ADASI'NDAKİ HAVA ÜSSÜ

Yaşanan bu tartışmaların ışığında Yunanistan merkezli SKAİ TV provokatif bir habere imza atarak Limni Adası'ndaki hava üssünü görüntüledi ve askerle röportaj yaptı.

Limni Adası'nın 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre askerden arındırılmış olması gerektiği biliniyor.