SON DAKİKA: Ege'de Yunan provokasyonu görüntülendi! İşte silahlandırılmaması gereken Limni adasındaki askeri üs
Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı düşman tutumu Başbakan Miçotakis’in ABD ziyaretinde kendisini gösterdi. Miçotakis, ileri adım atarak Türkiye’ye F-35’lerden sonra “F-16’da vermeyin” dedi. Bununla da yetinmeyen Yunan, Ege’de ABD’ye hem adalarda hem de ana karasında tüm kapılarını açarak askeri yığınak yapma yolunu araladı. Türkiye’nin dikkatle izlediği bu skandal süreç son olarak Limni Adası’nda belirdi. Yunan SKAİ TV provokatif bir habere imza atarak Limni Adası'ndaki hava üssünü görüntüledi ve askerlerle röportaj yaptı.
SON DAKİKA: Yunanistan, Ege Denizi'nde Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozdu. Silahlandırılmaması gereken adaları uluslararası hukuku çiğneyerek adeta kışlaya çevirdi.
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamleleri karşısında uluslararası arenada girişimlerini sürdürüyor ve söz konusu adaların silahlardan arındırılması yönünde çağrılarda bulunuyor.
18 ADAYI CEPHANELİK HALİNE GETİRDİ
Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen Atina, 18 adayı cephanelik haline getirirken, bazılarına havaalanı bile inşa etti.
Savaş uçakları yerleştirdi, Türkiye'ye potansiyel tehdit haline geldi. Bu konuda Yunanistan'a çok sayıda nota verildi.
LİMNİ ADASI'NDAKİ HAVA ÜSSÜ
Yaşanan bu tartışmaların ışığında Yunanistan merkezli SKAİ TV provokatif bir habere imza atarak Limni Adası'ndaki hava üssünü görüntüledi ve askerle röportaj yaptı.
Limni Adası'nın 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre askerden arındırılmış olması gerektiği biliniyor.
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