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Burkina Faso'da terör saldırısı: 10 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Burkina Faso’da terör saldırısı: 10 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmazken ülke genelinde güvenlik durumunun giderek kötüye gittiğinin altı çizildi. İşte detaylar...

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