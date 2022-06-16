Pentagon detayları açıkladı! ABD'den Ukrayna'ya büyük askeri yardım
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya yönelik 1 milyar dolarlık askeri yardımın 350 milyon dolarının Pentagon envanterinden, 650 milyon dolarının Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında tedarik edilecek ekipman ve finansmanı kapsadığını açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın yeni duyurduğu 1 milyar dolarlık yardımla ABD ordusunun kendi envanterinden Ukrayna'ya 12'inci kez silah ve mühimmat verdiği belirtildi.
Açıklamada, 1 milyar dolarlık miktarla ilgili "Bu, 350 milyon dolara kadar olanı Başkan'ın verdiği yetki ile Bakanlığın envanterinden çekilecek yardımları, 650 milyon doları Ukrayna Güvenlik Yardımları Girişimi (USAI) fonundan yapılacak yardımları kapsıyor." ifadesi kullanıldı.
ABD'nin Ukrayna savaşının başından bu yana bu ülkeye toplam 5,6 milyar dolar askeri yardım yaptığı belirtilen açıklamada, ABD envanterinden 18 adet 155 milimetre obüs topu, 36 bin 155 milimetre obüs mühimmatı, 18 adet obüs çekicisi, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, 4 taktik araç ve yedek parçalar sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında da "2 adet Harpoon kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, binlerce gece görüş cihazı, termal görüş ve diğer optiklerin" verilmesinin yanı sıra Ukrayna ordusuna eğitim, bakım, idame, ulaşım ve diğer idari masraflar için finansman sağlanacağına işaret edildi.
Pentagon'dan yardıma ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir askeri yetkili, yardım paketindeki Harpoonların lançerlerinin ABD ordusunca satın alınıp sağlanacağını, mühimmatının ise başka müttefiklerden tedarik edileceğini söyledi.
Üst düzey yetkili, Harpoon sistemlerinin kullanımı konusunda herhangi bir sınırlandırma veya koşul konulmadığını belirtti.
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