Pentagon detayları açıkladı! ABD’den Ukrayna’ya büyük askeri yardım

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın yeni duyurduğu 1 milyar dolarlık yardımla ABD ordusunun kendi envanterinden Ukrayna'ya 12'inci kez silah ve mühimmat verdiği belirtildi.

Açıklamada, 1 milyar dolarlık miktarla ilgili "Bu, 350 milyon dolara kadar olanı Başkan'ın verdiği yetki ile Bakanlığın envanterinden çekilecek yardımları, 650 milyon doları Ukrayna Güvenlik Yardımları Girişimi (USAI) fonundan yapılacak yardımları kapsıyor." ifadesi kullanıldı.