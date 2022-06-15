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Son dakika: ABD Merkez Bankası FED'den faiz kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: ABD Merkez Bankası FED’den faiz kararı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

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