İngiltere’de “yasak aşk” cinayeti! Karısını 40 yıl foseptikte sakladı

Milliyet'in haberine göre kafatasının bulunmasının ardından bölgeye gelen ve araştırmalara başlayan polis, yaptığı DNA araştırmaları sonucunda bulunan kemiklerin 37 yıl önce kaybolan kayıp kadına ait olduğunu tespit etti. Foseptikteki kemiklerle birlikte bulunan elbise kalıntılarının da Brenda Venables'in kaybolduğu döneme ait olduğu tespit edildi. Cesedin bulunmasıyla birlikte polis yıllar önce kapanan dosyayı tekrar açtı ve koca David Venables baş şüpheli olarak gözaltına alındı.

YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?

Davadan sorumlu savcı Michael Burrows, David Venables'in 1967 yılında başlayan bir gönül ilişkisinden dolayı karısını öldürdüğünü söyledi. Savcı, "Venables annesinin bakıcısı olan Lorraine Styles ile ilişkisini sürdürmek için karısını öldürmüş gibi görünüyor. Gerçek şu ki iddia makamı onu öldürenin David Venables olduğunu düşünüyor" diye de ekledi. Burrows'a göre foseptik cesedi saklamak için seçilebilecek en iyi yerlerden.

"Çiftlik evinin çevresi boş bir alan. Burada birini öldürüp başka bir yere taşımak istediğinizde kalabalık alanlara doğru giderseniz dikkat çekersiniz. Oysa çiftlik çevresindeki boş alanda kimsenin yanına yaklaşmak istemediği bir yeri kullanırsanız görülme riskiniz en aza iner."

Venables'ın bakıcı Lorraine Styles'la ilişkisinin 1967'de başladığı ve 1981 yılına kadar aralıksız devam ettiği belirtildi. 1981 yılında ise ikili arasındaki ilişkide bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren savcı, "Lorraine Styles 1981 yılında David'in kendisini sevdiğine dair inancını kaybetti. Bu David Venables'i cinayeti işlemeye sevk etmiş olabilir" dedi. Savcı, Styles'ın David'in ona söylediklerine güvenerek başka bir erkekle olan ilişkisini sonlandırdığını da iddia etti.

"FARKLI BİRİ OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Mahkeme devam ederken Brenda Venables'in kaybolduğu yıllarda konuyla alakalı gazete haberleri de gündeme geldi. O dönemde gazetelerde çıkan haberlere göre David Venables karısının kaybolması hakkında, "Bir sabah uyandım ve karım yoktu. Ona ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok" ifadelerini kullanıyordu ve karısının depresyonda olduğunu söylüyordu.

Savcılık, Brenda Venables'in hayatını kaybettiği gece evinden çıktıktan sonra yabancı biriyle karşılaşma ihtimalini çok düşük görüyor. Savcı Burrows, "Onu öldüren kişi foseptiğin yerini bilen birisi. Evlerinin etrafı boş bir alan orada herhangi bir saatte yabancı bir kişinin dolaşıyor olma ihtimali çok düşük" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Brenda Venables'in foseptik çukuruna girerek kendi canına kıydığını ve herhangi bir iz bırakmamak için de ağır kapağı kaydırıp üstüne geri koyduğunu varsaymak inanılır gibi değil."

SUÇU SERİ KATİLE YIKMAYA ÇALIŞTI

Karısını öldürüp cesedini lağım çukuruna atmakla suçlanan eski çiftçinin suçlamaları reddederek hedef saptırmaya çalıştığı ve bu amaçla da seri katil Fred West'i hedef gösterdiği belirtiliyor. Savcı Michael Burrows, David Venables'in polis sorgusu sırasında karısının ölümüyle ilgili seri katili suçlamaya çalıştığını söyledi. Fred West ve karısı Rose, 1967-1987 yılları arasında 12 kadını öldürerek bölge halkını dehşete düşürmüştü. Polisin yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın ardından yakalanan çift işledikleri iddia edilen cinayetlerden dolayı suçlu bulundu ve hüküm giydi. 12 kişinin katili olan West, 1995 yılında Birmingham'daki Winson Green Hapishanesi'ndeki kaldığı hücrede intihar etti.