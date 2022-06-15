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Joe Biden: Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik yardımını yapılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Joe Biden: Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık güvenlik yardımını yapılacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.

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