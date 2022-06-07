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Japonya ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Japonya ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur’da buluşacak

Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Singapur'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Singapur'da 10-12 Haziran'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) ev sahipliğinde "19. Shangri-La Diyaloğu" zirvesi düzenlenecek.

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