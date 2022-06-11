Avrupa PKK paçavrasına teslim! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye mücadelesi kapsamında olası askeri harekata hazırlanıyor. Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin Münbiç bölgesinde hazırlıklar sürerken, PKK/YPG yandaşlarının provokasyonları sürüyor. Kendilerine kucak açan Avrupa ülkelerinde terör yanlısı eylemlerde bulunan PKK yandaşları, Finlandiya, İsveç ve İngiltere’de tepki çeken eylemlerde bulundu.
Türkiye'nin, terörle mücadele faaliyetlerinde PKK/YPG'ye göz açtırmıyor. Son olarak Suriye'nin Münbiç bölgesinde terör karşıtı bir operasyon başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin her adımı terör destekçileri tarafından da yakından izleniyor.
PARLAMENTO ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇILDI!
Diğer yandan Finlandiya ve İsveç gibi terör örgütlerine açık destek veren ülkelere karşı sesini yükselten Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar Avrupa'nın göbeğinde meydana geliyor.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.
TERÖR ELEBAŞININ POSTERLERİ AÇILDI
Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.
İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.
Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.
LONDRA'DA TERÖRE AÇIK DESTEK
Benzer provokasyonlar, İngiltere'nin başkenti Londra'da da kaydedildi. Kentin Haringey bölgesindeki duvarlara "Kürdistan'ı Savun, Türkiye Savaşını Durdur" yazılı afişler asıldı.
Terör çağrısında bulunulan afişlerde yer alan adreslerin BBC'nin Londra'daki genel merkezi Portland Place olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.
Londra'da yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını istedi.
POLİS EŞLİK ETTİ
BBC merkezi önünde toplanan ve buradan yürüyüşe başlayan terör örgütü yandaşları, ellerinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG ile İran yapılanması PJAK'a ait paçavraların yanı sıra bölücü başı Abdullah Öcalan ile Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş posterleri taşıdı.
Gösteri, Türkiye'nin Suriye'de olası YPG/PKK'ya karşı terörle mücadele harekatına tepki olarak düzenlendi.
PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısı yapılan gösteride, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını talep eden pankartlar taşındı.
Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar
- Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih belli oldu
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu
- Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli ve ne iş yapıyor?
- İtalya'da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?
- 2022 Haziran İŞKUR açık iş ilanları güncellendi: İŞKUR'dan kamuya ve özel sektöre işçi alımları devam ediyor! İşte kadrolar...
- SSK, Bağ-KUR, 4C'liye çifte müjde! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak alarmı! Meteoroloji'den 46 il için kuvvetli yağış uyarısı! 11 Haziran hava durumu raporu
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise sınav sonuçları hangi gün belli olacak? LGS tercihleri ne zaman?
- Van deprem son dakika 2022: Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van'da az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...