Avrupa PKK paçavrasına teslim! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!

Türkiye'nin, terörle mücadele faaliyetlerinde PKK/YPG'ye göz açtırmıyor. Son olarak Suriye'nin Münbiç bölgesinde terör karşıtı bir operasyon başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin her adımı terör destekçileri tarafından da yakından izleniyor.

PARLAMENTO ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇILDI!

Diğer yandan Finlandiya ve İsveç gibi terör örgütlerine açık destek veren ülkelere karşı sesini yükselten Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar Avrupa'nın göbeğinde meydana geliyor.