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Son dakika: Meksika'da Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada OHAL ilanı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Meksika’da Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada OHAL ilanı

Son dakika haberi... Meksika'nın Oaxaca eyaletinde, 29 Mayıs'tan bu yana etkisini sürdüren Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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