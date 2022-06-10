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Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Polonya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Polonya'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

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