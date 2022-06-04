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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! İşte gündem olan 4 kişinin test sonuçları

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maymun çiçeği açıklaması! İşte gündem olan 4 kişinin test sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "4 kişi maymun çiçeği" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, 4 kişinin de negatif olduğunu duyurdu.

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